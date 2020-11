Froulju SC Hearrenfean sette troch yn coronatiid

Kompetysje spylje yn coronatiid betsjut in soad ekstra wurk foar it frouljusteam fan SC Hearrenfean. Protokollen skriuwe foar wat der allegear barre moat foardat der in wedstryd spile wurde kin: mei in kreatyf bestjoer, in feilichheidskoördinator en stipe fan in soad frijwilligers kinne de Feansters de thúswedstriden feilich spylje op Sportpark UDIROS yn Nijhoarne.