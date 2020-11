Omrop TIP: Johan Cruijff, it masterstik fan Hans Jouta

Dizze kear moat Hans it sûnder syn heit Sytse dwaan. Heit hat him alles leard. Dat it libben boartsjen is, in spul dat jo sa goed mooglik en mei in soad wille spylje moatte. Mar heit is demintearjend en de opdracht falt Hans swier. Fan boartsjen komt net folle telâne.