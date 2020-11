Skoalplateferkeap stillein fanwege grutte drokte

Om alve oere moarns giene de doarren iepen, en doe wie it fuortendaliks al smoardrok. Sa wie der hast gjin parkearromte mear te finen yn Deinum. Om healwei ienen is besletten om de doarren wer ticht te dwaan. Neffens Heeringa waard it beslút net naam om't de coronamaatregels net opfolge waarden, mar wie it yn it doarp gewoan te drok. Dit hie as gefolch dat helptsjinsten Deinum by need net iens yn komme kinne soene.

Besikers út Dútslân as Limboarch dy't hielendal nei Deinum tariden wiene foar de skoalplaten, mochten noch wol nei binnen ta. Oaren, út de direkte omjouwing, waard frege om op in letter momint werom te kommen.

Eigner Piet Heeringa fan it skoalplatemuseum brûkt de coronatiid om syn kolleksje op oarder te bringen. Der kamen in soad dûbele platen foar it ljocht en dy soe er sneon ferkeapje.