Tjerk de Boer sprint ferrassend nei twadde plak op 500 meter NK allround

Marwin Talsma fan Grou ried mei in persoanlik rekôr fan 38.00 nei it trettjinde plak. Ek Bob en Bart de Vries fan respektyflik Haule en It Hearrenfean rieden in persoanlik rekôr. Bob kaam ta in tiid fan 39.56 (18e) en Bart ried nei 39.67 (19e).

Debutant Ids Bouma fan Aldehaske, dy't meidwaan mei fanwege de ôfsizzing fan Sven Kramer, waard 17e mei in persoanlik rekôr fan 39.00.

5.000 meter

De manlju ride letter op sneontemiddei de 5.000 meter. Talsma, dy't in goai docht nei it allround-poadium, hat op dy ôfstân al in gat fan mear as fjirtjin sekonden te oerbrêgjen.