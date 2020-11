Marwin Talsma hat nei persoanlik rekôr op 5.000 meter sicht op NK-poadium

Op de 500 meter die De Boer it folle better. Hy sprinte dêr mei 36.56 nei it twadde plak. Dat wie 0,09 sekonden stadiger as Roest, dy't dy ôfstân wûn.

Marwin Talsma ried mei in persoanlik rekôr fan 38.00 nei it trettjinde plak. Ek Bob en Bart de Vries rieden in persoanlik rekôr. Bob kaam ta in tiid fan 39.56 (18e) en Bart ried nei 39.67 (19e). Bouma einige dêr mei 39.00 wer krekt foar op it santjinde plak, en ek dat wie in ferbettering fan syn persoanlik rekôr.