Favorite Antoinette de Jong op twadde plak nei earste dei NK allround

500 meter

Earder op de sneon rieden de froulju de koartste ôfstân fan it allround-toernoai: de 500 meter. De Jong kaam op de dêrop ta in tiid fan 39.19. Dêrmei joech se 0.86 sekonden ta op Jorien ter Mors, dy't earste waard yn in nij kampioenskipsrekôr fan 38.32. Marijke Groenewoud fan Hallum waard tredde mei 39.29.

Anema hie in minder begjin fan it toernoai. De skoaljuf kaam ta 41.15 en dat wie de fyftjinde tiid. De Boer ried mei 40.35 nei it alfde plak op de sprintôfstân.