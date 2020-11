Favorite Antoinette de Jong docht goede saken op earste ôfstân NK allround

Antoinette de Jong fan Rottum stiet nei de earste ôfstân op it NK Allround yn Thialf op It Hearrenfean op it twadde plak. De titelferdigener kaam op de 500 meter ta in tiid fan 39.19. Dêrmei joech se 0.86 sekonden ta op Jorien ter Mors, dy't earste waard yn in nij kampioenskipsrekôr fan 38.32. Marijke Groenewoud fan Hallum waard tredde mei 39.29.