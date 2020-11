Mick Jagger dielt konsert fan Fryske beierdier dy't Stones spilet op Grinzer kariljon

De Fryske beierdier spile freed in medley fan bekende nûmers fan The Rolling Stones. Dat die er fanwegen de tentoanstelling oer de band yn it Groninger Museum.

By it konsert fan The Rolling Stones yn 1999 hat er it ek dien. "Blykber wisten se dat noch by it museum en bin ik wer frege", seit Auke de Boer. "Dat woe ik graach dwaan, it ynstrumint moat klinke yn de stêd as der wat gebeurt."