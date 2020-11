Fûgelgryp soarget foar grutte skea by plomfeesektor: "Der is gjin klap oan"

Dat der in útbraak komme soe op in pikebedriuw yn Fryslân, siet der oan te kommen, seit Piet Faber fan de fakgroep plomfee fan de LTO. "Wy sitte yn in perioade wêryn't wy al sjoen ha dat in soad fûgels yn de natuer deagean troch fûgelgryp. No wie it safier, wer in gefal. It waar wurket net mei, it is damp waar of der is storein. Ut ûndersyk docht bliken dat it firus yn wiete omstannichheden hiel maklik oerlibbet."

Grutte skea foar plomfeesektor

Foar bedriuwen yn de omjouwing jilde ekstra maatregels, sa is der in ferfiersferbod foar bisteprodukten foar bedriuwen dy't oant tsien kilometer fan it Wytmarsumer bedriuw lizze. Mar de skea is noch folle grutter.

"Foar hiel Nederlân jildt dat de eksport nei lannen bûten Europa stilleit, dat betsjut dat foaral de eksport fan goedkeapere produkten fan in hin, dy't wol de wearde bepale, hielendal stilleit, wêrtroch't der in enoarme druk op de prizen is", seit Faber.

De skea sil boppedat foar in grut diel betelle wurde troch de sektor sels. "De skeafergoeding foar belutsen bedriuwen wurde betelle fan it Diergezondheidsfonds. Foar de earste 40 miljoen stean wy as sektor sels oan de latte. Dus dat moatte wy as sektor ek noch betelje, wylst de opbringstprizen ûnder druk stean. Dus al mei al is der gjin klap oan."