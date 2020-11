Sneu en tryst gesicht: twa poatsjes restearje noch fan stânbyld stabij yn Ljouwert

"It is in sneu en tryst gesicht", seit Tom Bouma oer it brûnzen stânbyld fan de stabij dat ferdwûn is út it Ljouwerter Rengerspark. By de yngong fan it park oan de Rengerslaan stie dit byld fan it Fryske hûneras. Op de sokkel binne inkeld noch twa poatsjes te sjen fan it byld. "It is hiel spitich dat minsken soks dogge." Neffens him ha de dieven it foarsjoen op it brûns. "Dat is fêst al smolten, it byld stiet grif net by ien yn de tún, dêr is it te opfallend foar."