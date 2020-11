'Taaltreast': priiswinnend Frysk taalprojekt

Basisskoalle De Opslach yn Wommels wie ien fan de earste skoallen dy't him oanmelde foar it Taaltreastprojekt. Neffens master Ewout van der Weide paste it projekt prachtich by de coronatiid: "It gie om treast yn in drege perioade, it gie om ferbining meitsje mei dyn âlden of pake en beppe en mei de oare bern en it wie hiel goed te dwaan yn coronatiid omdat alles online koe."

De Opslach keas derfoar om de poster dy't de bern makke hiene, grut út te printsjen en yn it doarp op te hingjen. "By it fersoargingstehûs en by de supermerk. In hiel soad minsken ha de poster sjoen en de teksten lêzen en wy ha der prachtige reaksjes op hân."

"Gesellich"

Learlingen Rinke de Vries en Pier de Boer sjogge werom op in moai projekt. "It wie hiel gesellich om te dwaan", seit Pier. "Wy diene wer ris wat mei ús fjouweren: heit, mem, myn sus en ik. En dat wie hartstikke leuk." Rinke tinkt dat foaral de minsken yn it fersoargingstehûs it moai fûn ha. "Dy minsken sieten yn karantêne en as se dan in poster sjogge mei in sinne derop tekene en in moaie tekst derby jout dat wol treast."

De posters mei teksten yn it Arabysk, Frysk, Nederlânsk, Koerdysk en Ingelsk hingje no op stekken en hokken by de skoalle. "Kear dyn antlit nei de sinne, dan falt it skaad altyd efter dy", "Where a will is, is a way" en "Denk niet wit, denk niet zwart maar in de kleur van je hart": it binne mar in pear foarbylden fan it projekt Taaltreast dat op Dde Opslach in grut sukses wie.