Brûnzen byld fan stabijhûn ferdwûn út Rengerspark

De feriening hat de twa bylden yn 1988 skonken oan de gemeente Ljouwert. De bylden, makke troch byldhouwer Gerda van den Bosch, binne in earbetoan oan de Fryske hûnerassen mei as doel om se yn stân te hâlden. "We binne bot skrokken en teloarsteld", sa seit Tom Bouma, ien fan de eareleden fan de feriening. Hy tinkt dat it byld yntusken omrane is en dat se it net wer werom sjogge.

In nij byld meitsje kostet in soad jild, seit foarsitter Jan Anton Koers: "Het is voor ons een behoorlijke domper. We zijn financieel niet draagkrachtig om een nieuwe beeld neer te zetten." Koers hopet dan ek dat de gemeente in potsje hat om it byld neimeitsje te litten.