Fûgelgryp yn park Grou: lytse tweintich einen en in pau romme

By de earste sike ein begûnen de alarmbellen al te rinkeljen by Sabine Vriesema, in frijwilliger yn it park: "Wy sitte yn de tiid fan it jier dat de fûgelgryp hurd rûn giet. By de twadde sike fûgel seagen wy eins alle symptomen dy't by de gryp heare, doe hiene wy ús antwurd al."

Gjin kar

De sike fûgels hiene de meiwurkers fan it park al romme doe't de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bekend makke dat de rest fan de einen ek romme wurde moasten. "Foar alles dat al siik is, hast gjin kar mear, der is gjin genêzing mooglik."

In foliêre fol mei fûgels yn it park hoegde lokkigernôch net romme te wurden, dêr wiene al tariedingen troffen om de gryp bûten te hâlden.

"It is stil"

Sûnder de nuete muskuseinen, fielt it park foar Vriesema ûnwêzentlik oan. "Ik ha krekt ek noch in rûntsje troch it park west, en it is wol echt stil. It is leech", fertelt se.

Oer nije einen wurdt foarearst noch net neitocht: "De winter is net de tiid om nei te tinken oer nije bisten, foaral net salang't de fûgelgryp yn it lân is."