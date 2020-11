Ek takom jier elke wike in tsjerketsjinst by Omrop Fryslân

De Omrop stjoert al in tsjerketsjinst út sûnt it útbrekken fan de coronakrisis, mei ûnderbrekking fan de simmer. Dêr wurdt massaal nei sjoen net allinnich yn Fryslân mar ek fier dêr bûten. Ek smite de tsjinsten in soad reaksjes op. De geweldige belangstelling fan it publyk hat haadredakteur Ingrid Spijkers fan de omrop ferrast. En dêrom hat de Omrop no besletten om yn oerlis mei de tsjerken takom jier mei de tsjinsten fierder te gean.

It idee foar út trochsetten fan de tsjinsten komt fan dûmny Wim Beekman, classispredikant fan Fryslân. Syn idee is ûnderbrocht by de wurkgroep tsjerketsjinsten yn Fryslân, in gearwurking binnen de ried fan tsjerken yn Fryslân. Dizze groep organisearret de útstjoering sawol organisatoarysk as finansjeel yn gearwurking mei de Omrop. Foarsitter fan de wurkgroep is Maaike van Dijk. Sy is de âld-foarsitter fan de tsjerkeried fan de protestantske gemeente yn Frjentsjer. Ut de Martinitsjerke yn dizze stêd wei binne sûnt it útbrekken fan corona yn maart de measte tsjerketsjinsten útstjoerd.