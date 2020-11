Johnny Jansen oer wedstriid tsjin RKC Waalwijk: "Ik ga niks veranderen"

Kamil Miazek

Yn de syktocht nei in twadde doelman, is Gerry Hamstra útkaam by Kamil Miazek. Miazek spile yn de jeugdoplieding fan Feijenoord. De lêste trije seizoenen stie hy ûnder kontrakt by Leeds United, mar dêr krige hy gjin nij kontrakt. Dizze wike wie Miazek op proef by Hearrenfean.

"Zolang Erwin (Mulder, red.) fit blijft is er geen keepersprobleem. Maar op het moment dat hij geblesseerd raakt en er een aantal wedstrijden uit is, dan hoop je wel dat je een vervanger hebt. En dan zou Miazek dat probleem kunnen oplossen, maar dat beslissen we met elkaar", sa seit Jansen.