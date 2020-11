Judoka Natascha Ausma wachtet yn har hotelkeamer op EK yn Praag

Dat Ausma meidocht oan it EK yn Tsjechië kaam as in ferrassing. Se stiet nei har brûnzen medalje by de Grand Slam yn Boedapest 41e op de wrâldranglist yn de klasse oant 78 kilogram. Troch de blessuere fan Guusje Steenhuizen kaam Ausma lykwols yn byld.

Foarm by Grand Slam trochsette

Wannear't de skiedsrjochter sneon hajime (begjinne mei de wedstriid) seit is Ausma der klear foar: "Ik hoopje dat ik myn foarm fan ein oktober trochsette kin," fertelt se oan de telefoan op har hotelkeamer. It earste obstakel op it EK foar Ausma is fuortendaliks in drege tsjinstanner. Se nimt it sneon op tsjin Aleksandra Babintseva, de nûmer 16 op de wrâldranglist en Ausma har tsjinstanner doe't se har brûnzen medalje pakte by de Grand Slam yn Boedapest. "Ik wit fansels ek dat it net in maklike partij wie. Dat gie noch trije minuten yn ekstra tiid troch. It sil dus opnij wol wer hurd knokken wurde," seit Ausma selsbewust.