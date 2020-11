Rjochter leit 12 jier sel op foar moard op Sineeske hierbaas yn Ljouwert

De dieder soe de hierbaas om it libben brocht ha nei in rûzje oer it beteljen fan in hierachterstân. Nei de moard soe er boppedat jild meinaam hawwe út it hûs.

De plysje fûn it slachtoffer in pear dagen nei syn dea, neidat er as fermist opjûn wie. Ut ûndersyk die bliken dat de fertochte nei de dea fan de hierbaas folle mear jild hie as derfoar, wylst er al moannen gjin offisjele ynkomsten hie.

DNA

De plysje hat ek DNA-materiaal fan de dieder fûn op guod dat lei om it lichem, in mof, it skjinmakmiddel dat brûkt is om bloedspoaren fuort te himmeljen en op in hammer en in pikhouwiel.

It is net dúdlik oft dit it moardwapen wie, mar it stiet wol fêst dat it slachtoffer om it libben kaam is trochdat er slein wie op syn holle. It lichem wie dêrnei yn twa jiskepûden dien en ferstoppe.

De Sineeske fertochte hat oant no ta altyd ûntkend en wiist ûnder oaren nei in oare hierder. Dy hat neffens de plysje lykwols in aliby. Neffens de rjochter is der genôch bewiis dat de fertochte ek de dieder is.