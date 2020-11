MVV net ferfolge foar mooglik diskriminearjende fan tsjin Cambuur-spiler Kallon

By de wedstriid soe in supporter fan MVV him skuldich makke ha oan diskriminearjende teksten nei Cambuur-spiler Issa Kallon. Hy spilet sûnt 2017 foar Cambuur. Alle kearen dat er mei de Ljouwerters fuotballe yn Maastricht krige er it persoanlik swier foar de kiezzen. Ferslachjouwer Andor Faber wie by de wedstriid oanwêzich. "Wat ik sels heard ha, binne apelûden as Kallon oan de bal wie. Mar it is lestich om krekt te hearren wat der sein is."