Ireen Wüst en Sven Kramer net nei NK allround yn Thialf

Kramer hat twa kear negatyf test op it coronafirus, mar sûnt de nacht fan tiisdei op woansdei is er al griperich. Nei oerlis mei syn coach Jac Orie en de medyske stêf fan Team Jumbo-Visma hat er besletten om net mei te dwaan oan it NK allround.

"Ik baal der fansels wol fan", seit Kramer. "Troch de hiele coronasituaasje ha we al net in soad wedstriden op de reedrydkalinder dit jier, dus ik hie graach ride wold. Mar it moat wol ferantwurde wêze."

Wüst

Ireen Wüst hat fjouwer nasjonale allroundtitels op har namme stean, mar docht dus fanwege in blaasûntstekking en ferheging net mei.