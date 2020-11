Foar it earst yn fiif dagen minder as hûndert nije coronabesmettingen

Nederlânske bern dy't grutbrocht wurde yn in drege situaasje, jouwe har libben folle legere sifers as it trochsneed. Dat seit Berneombudsfrou Margrite Kalverboer nei in ûndersyk ûnder hast twatûzen bern.

Bern dy't opgroeie mei in probleem yn de thússituaasje jouwe har libben in 7,2. Bern dy't net thúswenje jouwe in 6,4. De bern yn in sletten ynstelling jouwe har libben in 5,6.

It gemiddelde sifer fan bern dy't sûnder problemen opgroeie is in 8,3. Dat ferskil tusken de ferskate groepen is skokkend, seit de Ombudsfrou. "De achterstand wordt heel groot." Bern yn mindere situaasjes ha folle mear lêst fan de coronamaatregels. "Corona versterkt de negatieve kanten van hun leven. Dat moet echt anders."