Coronanijs fan 20 novimber: Earste faksins nei minsken yn ferpleechhuzen en soarchynstellingen

It tal nije coronagefallen yn Nederlân is opnij omheech gien. Tusken tongersdeitemoarn en freedtemoarn binne 5.974 positive testen registrearre, it heechste tal yn in wike tiid. It RIVM melde tongersdei 5.720 gefallen en woansdei 4.615, mar dat kaam mei troch in technyske steuring.

Ek ferline wike wiene der op woansdei, tongersdei en freed mear positive testen as op moandei en tiisdei. Neffens de GGD'en kin dit komme trochdat yn it wykein minder minsken test wurde as troch de wike. As ien op sneon of snein test is, kin de útslach op moandei of tiisdei bekend wêze.

Yn de ôfrûne sân dagen binne 37.000 positive testen registrearre, fergelykber mei de wike derfoar. Ein oktober, op de top fan de twadde weach, wiene der hast 70.000 positive testen yn in wike.

It tal stjergefallen gie mei 51 omheech. Dat wol net sizze dat al dizze minsken yn it ôfrûne etmiel stoarn binne. Op tongersdei waarden 75 stjergefallen registrearre.