GGD: ferdûbeling yn tal 'tieners' mei corona, 25 besmettingen op ien skoalle

Der is ek in groei yn it tal 70-plussers dat besmet is mei it firus. It wiene de ôfrûne wike 104, in wike earder wiene dat noch 69. It tal besmette bewenners fan ferpleech- en fersoargingshûzen is groeid fan 36 nei 65. Dêrfan wenje 29 yn Súdwest-Fryslân.

Mear besmettingen en mear stjergefallen

Ek yn syn gehiel is der nei fiif wiken delgong wer in groei yn it tal coronabesmettingen te sjen yn Fryslân. De ôfrûne sân dagen binne 722 besmettingen fêststeld yn ús provinsje, tsjinoer 561 de wike dêrfoar. Der binne ek mear testen ôfnaam as in wike lyn: 7.585, sa'n tûzen mear as in wike earder.

De pyk yn it tal besmettingen fan de twadde weach wie foar Fryslân de twadde wike fan oktober. Dêrnei sakke it tal besmettingen stadichoan, mar oant dizze wike dus.

Ek it tal stjergefallen wie mear as oars. It RIVM hat de ôfrûne wike 17 stjergefallen as gefolch fan it coronafirus meld. Dat is ek in stik mear as de ôfrûne wiken.