SC Cambuur pakt kopposysje yn topper ôf fan De Graafschap

It duorre lang foardat de wedstriid op De Vijverberg echt op gong kaam. Beide ploegen krigen wat lytse kânskes, mar echt tichteby in treffer wiene beide ploegen net. De earste grutte kâns wie yn de 38e minút úteinlik foar Mitchel Paulissen. Hy koe nei geduldich rûnspylje fan de Ljouwerters ynsjitte, mar doelman Rody de Boer hie in antwurd op syn skot yn 'e hoek.

Krekt foar it skoft iepene ferdigener en oanfierder Erik Schouten de skoare. In korner fan Cambuur bleau hingjen yn it strafskopgebiet, wêrnei't Schouten mei in tergjend traach skot de bal foarby de ferdigeners en keeper fan De Graafschap krige.

Graafschap wurdt sterker

Yn de twadde helte besiket De Graafschap op likense hichte te kommen, en de ploech út Doetinchem is yn de faze nei it skoft dan ek sterker as de ploech fan Henk de Jong. It binne lykwols de Ljouwerters dy't yn de 65e minút de marzje ferdûbelje. Jamie Jacobs stjoert dan Giovanni Korte fuort en dy faalt each-yn-each mei doelman De Boer net. It skot fan de oanfaller belânet fia in foet fan in Graafschap-ferdigener presys oer de keeper yn de goal: 0-2.

De Graafschap besocht it yn de slotfaze noch op deselde wize as yn de rest fan de wedstriid: mei lange ballen. Mar de bal foel yn de slotminuten, yn tsjinstelling ta in soad oare wedstriden fan de 'Superboeren', net mear goed. Dêrmei gie de oerwinning relatyf ienfâldich nei Cambuur.

Kopposysje

SC Cambuur giet troch de oerwinning oan kop yn de earste difyzje. De Ljouwerters hawwe no 28 punten út tolve wedstriden. De Graafschap hat likefolle punten, mar hat in minder doelsaldo en in wedstriid mear spile. Almere City folget op it tredde plak mei 27 punten út tolve wedstriden.