Tûzenen euro's skea by tennisklup Schatzenburg foar beskieden bút: blikjes bearenburch-cola

Foarsitter Marianne Thannhauser hat der in soad argewaasje fan. "Se binne troch trije ruten hinne gien om alles te trochsykjen. It iennichste dat we misse is in doaske mei blikjes bearenburch-cola en dêrfoar ha we no wol foar tûzenen euro's skea."

De feriening wrakselt mei de konsekwinsjes; moat der no ek noch ynvestearre wurde yn kamera's en in alaarm? Se begjinne mei lytsere anty-ynbraakmaatregels op basis fan tips fan de plysje. "Tsjin it klubhûs steane in pear grutte stangen dêr't je tsjinop klimme kinne. Dêr binne no spikers op set om dat te foarkommen. Miskyn moatte we ek noch wat skerps op it stek om in terrein sette. Mar as ynbrekkers der echt yn wolle, is it lestich om se tsjin te hâlden."