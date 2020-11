Achtkarspelen mist eveneminten: ferfeling by jongerein soarget foar skea

"It is soarchlik", jout Brouwer ta. "De jeugd kin gjin kant op. Se geane nei bûten ta en it gedoch nimt ta. Dat is slimmer as oare jierren." Brouwer is der bot mei dwaande, fertelt er. Alle wiken praat er twa kear mei de plysje en iepenbiere oarder. Hy ken de groepen dêr't it om giet. Yn Surhústerfean giet it de lêste tiid faker ferkeard. "Mar it binne net Feanster groepearringen", seit Brouwer. "Se fine elkoar no yn dat doarp. Woansdei wie der noch in ynsidint by de Albert Heijn. Mar it kin samar wêze dat se op it stuit yn Bûtenpost binne. En it is in yllúzje om te tinken dat it allinnich guon út ús gemeente binne: de ien komt út De Westereen, de oar út Kollum. En dan sille der ek guon wêze út Surhústerfean en Bûtenpost."

It belangrykste is om sicht te hawwen op de groepen, seit Brouwer. "We moatte ús net ferrasse litte. We krije ynfo fan de ûndernimmers, we sprekke de âlden oan. We sitte derboppe op. De kommende wike dogge we in yntinsive kontrôle, ek fanwegen it fjoerwurk. Dat is ferbean, mar it is gewoan foarhannen."

"Lang net genôch plysjes"

Frans Hoekstra fan Gemeentebelangen hat benammen in soad noed oer de kommende tiid. "We ha hjir lang net genôch plysjes. Hoe moatte fjouwer minsken hiel Achtkarspelen befeiligje? De ûnkosten fleane aanst de pannen út."

"Net al te moedeleas", antwurde Brouwer. "Wy ha hjir fêste minsken foar ús eigen gemeente. En as it moat, kinne we byskeakelje mei de boa's út Noardeast-Fryslân en Westerkwartier. We helpe elkoar. As it yn Dokkum út de hân rint, rydt de hanthavening in bytsje nei it Noarden. As it yn Surhústerfean út de hân rint, dan nei it Suden." Salang't de gemeente sicht hâldt op de groepen, is it neffens Brouwer te dwaan.