De striid fan Elly tsjin alfleisklierkanker mei help fan dokter Van Eijck

"Ik haw gelok hân", seit Elly. "Der wiene gjin útsaaingen en ik koe operearre wurde." By dy operaasje is de tumor fuorthelle en dêrnei folgje in healjier fan gemokueren. Op de scan die bliken dat de behanneling oanslein wie. Der wiene gjin kankerplakken mear te sjen.

Tebeksetter

De tebeksetter komt nei in heal jier: lytse plakjes op de longen en de lever. Elly beslút dan om kontakt te sykjen mei professor Casper van Eijck yn it Erasmus-sikehûs. "Ik hie alris wat oer de man lêzen en oer syn ûndersyk nei in behanneling."

Persoanlike oandacht

"Yn it MCL waard my ferteld dat der neat mear oan te dwaan wie en dêr woe ik my net by dellizze. Doe haw ik in mail stjoerd nei Casper en binnen in oere kaam der in antwurd. Ik fyn it hiel bysûnder dat sa'n drokbeset man sa'n persoanlike oandacht hat foar syn pasjinten."

Sûnt dat mailtsje is Van Eijck har behanneljend dokter. De ûndersiken wurde wol yn it MCL dien en dan gean de útslaggen nei it team fan Van Eijck dy't dan dêrnei mei it MCL kommunisearret oer de te nimmen ferfolchstappen.

Yn de animaasje hjirûnder wurdt op in ienfâldige wize útlein hoe't de terapy dy't Van Eijck en syn team ûntwikkele hat, krekt wurket: