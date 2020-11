Coronanijs fan 19 novimber: 128 nije besmettingen, 3 deaden | 'Restaurants mooglik heal desimber iepen'

Troch ferkearde tests te brûken, is der by in bedriuw in coronaútbraak ûntstien, dat seit Margreet de Graaf fan de GGD. "In bedriuw ergens yn Nederlân hat hiel erch syn bêst dien en sneltesten foar it personiel ynkocht, mar dat wiene de ferkearde testen. Dat betsjutte dat besmette meiwurkers gewoan oan it wurk wiene."

"Wy bringe no alle kommersjele partijen yn kaart en jouwe it oan de ynspeksje troch at wy tinke dat it net goed giet." De testen fan de GGD binne better as de kommersjele alternativen, seit De Graaf, en dat soarget somtiden foar oare útslaggen. "At minsken by ús herteste falt in kwart fan de útslaggen oars út."

Grutte kapasiteit

It is foarearst net nedich om by kommersjele partijen te testen, omdat de GGD mear as genôch kapasiteit hat. "It giet hiel goed, wy ha eins fierstente folle", laket De Graaf. "Dat dogge we mei sin, want we ferwachtsje noch wol in pyk. Op it stuit kinne we 2400 minsken teste, der binne deistich no goed 1400 minsken dy't der gebrûk fan meitsje. At de testlokaasjes iepen binne, komt de kapasiteit op fiiftûzen."

Sifers

It tal besmettings yn Fryslân rûn de ôfrûne dagen wer wat omheech, mar dat soarget net fuort foar noed by de GGD. "Je moatte it altyd yn de gaten hâlde, mar wy gean der no noch fan út dat it om in pyk giet yn in delgeande trend."