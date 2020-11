Fryske stedsbeierdier spilet Stones-klassikers op kariljon Martinitoer yn Grins

"By it konsert fan The Rolling Stones yn 1999 ha ik it ek dien en blykber wisten se dat noch by it museum en bin ik wer frege", seit Auke de Boer. "Dat woe ik graach dwaan, it ynstrumint moat klinke yn de stêd as der wat gebeurt."

De Boer hat de nûmers noch wolris spile. "Ik bin ek beierdier yn Dokkum, dus dêr ha se it grif ek wolris heard." Sels siet er yn syn jeugd mear yn it kamp fan The Beatles. Foar it optreden yn 1999 moast er sykje nei watfoar meldijen geskikt wienen. "By The Beatles kin alles wol, dat is melodysker. Mar by The Stones fûn ik ek wat nûmers dy't spile wurde kinne op it ynstrumint út 1660. De swierste klok yn Grins is 8.000 kilo."

Yn 1999 fûnen in soad minsken it prachtich, dat hopet er no wer. As it goed giet, sil er ek yn freedtejûn om 19.00 oere yn Dokkum in pear Stones-nûmers hearre litte.