Restaurant yn Aldwâld oandien troch stipe út de buert

Eigener Edwin van der Werf wie ûnder de yndruk fan alle stipe út de omjouwing. "De saamhorigheid is geweldich. We ha sitten te gûlen by tafel doe't we donaasjes krigen, dat minsken sa mei ús meilibje."

Op it parkearterrein mei 100 parkearplakken binne se in 'burger-drive-thru' begûn. Dat rint hiel goed. It is net genôch, hellest net de omset fan oars."