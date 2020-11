Hoarekameiwurkers fan De Lawei helpe yn sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten

"We ha yn de skouboarch kwealik oan it wurk west, der wienen wol wat films mar de hoareka lei stil fansels", seit Marrick de Jong, gewoanwei liedingjaande fan it hoarekapersoaniel yn De Lawei. Hy sit der net oer yn dat er syn wurk ferliest troch de coronakrisis. "Dêr ha ik gjiin dei oer ynsitten."

It idee foar de help kaam by it sikehûs wei. "De fraach wie oft der wat hantsjes wienen by De Lawei. No we wolle graach oan it wurk, dus elk hat ja sein." Se helpe by it heljen en bringen fan pasjinten nei de ok. "We bringe ek iten en drinken rûn en helpe besikers oan de corona-ôfdieling yn de beskermjende klean."

De Lawei-meiwurkers fine it moai wurk, en de minsken binne aardich. Yn earste ynstânsje is de help oant healwei desimber. "Mar it kin ferlinge wurde."