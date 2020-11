Boa's krije wapenstôk yn Ljouwert en Súdwest-Fryslân

Boa's yn de gemeenten Ljouwert en Súdwest-Fryslân krije in wapenstôk. It giet om in pilot dêr't 10 gemeenten yn Nederlân meidogge. De proef sil in jier duorje. Foardat de boa's de wapenstôk brûke kinne, moatte se in oplieding folgje. Wannear't de pilots begjinne ferksilt per gemeente, ôfhinkelik fan de snelheid dêr't de trainingen en opliedingen dien wurde kinne.