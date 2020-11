Bowlingsintra ha it dreech om't hoarekapart sletten is: "Het water staat ons aan de lippen"

De bowlingbaan wie snein iepen en doe is ien baan ferhierd. "Mijn mensen voelen zich meer oppas dan horecamedewerker, want je mag geen biertje of bitterbal verkopen. Ze kunnen alleen maar de baan aan- en uitzetten. Als we toestaan dat mensen zelf eten en drinken meenemen, hebben we een probleem als er controle komt, want het is lastig te bewijzen dat het niet van ons komt."

As de sluting fan hoareka noch lang oanhâldt, hat er betocht om in 'koek en zopie' foar de doar te setten. "Maar dat zal niet de oplossing zijn om ons te redden."