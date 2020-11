Foppe de Haan: "Cambuur wurdt kampioen"

It Amelân is it twadde thús fan Foppe de Haan en dêr bringt er yn dizze coronatiid ek in soad tiid troch mei syn frou Geke. "It giet eins hiel goed. Wy binne graach op It Amelân. De natuer is echt moai en ik mei ferrekte graach golve." It fuotbal folget De Haan fansels noch wol op 'e foet.

Foppe Kompleks

De Haan is ek goed op de hichte fan it supportersinisjatyf om in tribune nei Riemer van der Velde en him te neamen. "Ik ha mei Geke oerlein en se sei: as dy minsken it fine, fine wy it ek moai. Doe sei ik: oké, dan fyn ik it ek moai." De Haan hat dêrfoar ek kontakt socht mei Van der Velde, om't er graach tegearre mei de âld-foarsitter oplûke wol. "As it giet sa as it gong is, bin ik dêr hartstikkene bliid mei."

Neffens ferslachjouwer Arjen de Boer wurdt it plan op it stuit fierder ûndersocht en soe der in tribune nei Van der Velde neamd wurde en it trainingskompleks nei De Haan. Dêr kin de âld-trainer mei libje: "Dat fyn ik prima. De Haan hoecht net, dan allinne Foppe. Dus it Foppe kompleks."