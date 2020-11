Karbidploegen binne der klear foar: ''Wy hoopje dat wy sjitte kinne''

It karbidsjitten is yn Wurdum altyd in grut feest. "Elk jier komme der wer in hiel soad minsken sjen. Dan ha wy der in feesttinte by en slute wy de dei ôf mei live muzyk." Foar dit jier besiket de ploech dochs wat te organisearjen, mar dêr sille gjin hûndert minsken by meie.

"Der sil net in grut feest komme dit jier." De ploech is mei tsien man en kin op it terrein maklik ôfstân fan mekoar hâlde, mar dat makket it feestje noch net, seit Kuperus: "Wy hoopje dochs dat der wol minsken komme kinne te sjen, want de hiele dei mei syn tsienen knalle is leuk, mar de gesellichheid moat der ek wêze."

De ploech is der yn alle gefallen klear foar om los te gean as it kin. "Wy ha karbid, we ha de bussen en wy sille ynkoarten sjen hoe't wy it ha sille. It wurdt sawiesa oars as oars."