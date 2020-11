Boeren meie net demonstrearje by de kening

De boeren wolle in fersykskrift oanbiede oan kening Willem-Alexander. In lytse delegaasje mei dêrfoar nei it Kabinet fan de Kening, by de Hoffiver. Grutte foertugen meie nea yn it sintrum fan de stêd komme, want dat is te gefaarlik foar it winkeljend publyk, sa seit de gemeente Den Haach.

FDF wol dat boeren harren trekkers parkeare foar de doar fan Huis ten Bosch, as needgjalp tsjin de stikstofplannen fan it kabinet. Hûnderten boeren soene tasein hawwe om op harren trekkers nei Den Haach te kommen. Dêrnei soene se fierder demonstrearje wolle by it haadkantoar fan de koepel fan supermerken, it Centraal Bureau Levensmiddelenhandel yn Leidschendam.