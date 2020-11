Vegan Streaker moat de sel yn foar brânstifting

Op 28 maaie fan dit jier giene by de eineslachterij trije trailers en in frachtwein yn flammen op, in waachhok rekke swier skansearre. Seis wenningen yn de buert moasten ûntromme wurde.

Janssen melde him nei de brân by de plysje en sei dat de brânstifting bedoeld wie as statement tsjin it slachtsjen fan einen.

De rjochtbank yn Zutphen seit dat Janssen mei syn aksje de minsken yn de buert fan de eineslachterij yn gefaar brocht hat. Om't it fjoer him fluch en ûnkontrolearber ûntwikkelje koe.

Janssen krijt úteinlik 25 moannen finzenisstraf, wêrfan tsien ûnder betingst.