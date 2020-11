RIVM: 119 nije coronabesmettingen yn Fryslân, 3 stjergefallen

Der binne de ôfrûne 24 oeren 119 nije coronabesmettingen fêststeld yn Fryslân. Dat binne der 49 mear as snein, doe wiene it der 70. Nei it wykein jouwe de sifers lykwols soms wat in fertekene byld.

It deistige tal besmettingen de ôfrûne trije wiken (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):