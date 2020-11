Brânbrief amtners Smellingerlân: "Ik fyn it knap dat de minsken noch wurkje!" 

Oanlieding foar de brief is de gemeentlike begrutting dy't troch de gemeente behannele is. De amtners hawwe besocht de begrutting slutend te krijen, mar yn de tuskentiid komme der fanút de ried in soad oare foarstellen. It is mar de fraach oft dat betelle wurde kin.

Anton Pieters, fraksjefoarsitter PvdA yn Smellingerlân is net ferrast troch de brief, mar hy hat der wol in soad noed oer. "Ik fyn it knap dat de minsken noch wurkje, en net op de grûn sitten gean!"

De amtners besykje in begrutting te skriuwen dy't slutend is en dy't de goedkarring krije kin fan de provinsje. Mar mei de hieltyd feroarjende easken fanút de Ried, wurdt it ferhaal dreech.

Trochskowe

Under oare de ELP wie yntsjinner fan dy amendeminten. Neffens harren is it fermogen fan de gemeente op, en moat der better besunige wurde. Mar Pieters is it dêr net mei iens: "Alle ûnderhâld dy't je no net dogge, komme letter werom en dan binne se djoerder. It is it ferskowen fan it probleem."

Net nij

De problemen by de gemeente Smellingerlân binne net nij, al sûnt begjin dit jier rommelet it yn de gemeente. Der is yn de tuskentiid wol it ien en oar feroare; sa is der bygelyks in sakekolleezje kaam. "Mar dat wantrouwen en de achterdocht dat giet gewoan troch. It is sa net te wurkjen."

In oplossing liket der net sa ien, twa te wêzen, sjocht ek Pieters: "Ik wit it wier even net."