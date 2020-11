Plysje siket dief dy't mei stellen pinpas fan 90-jierrige frou nei it casino giet

Op de webside fan de plysje stean bylden fan de man. Sa is de dief te sjen op de befeiligingskamera fan it sikehûs en op bylden yn it casino yn Grins. De plysje hopet dat minsken de man werkenne en him oanjouwe by de plysje.

Tips binne wolkom fia telefoannûmer 0900 8844 of troch mei de tiplijn fan de plysje te beljen: 0800 6070.

Besjoch hjirûnder de bylden fan de dief.