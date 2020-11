Opnamestop by psychologepraktyk: "We kunnen die mensen niet in de steek laten"

Hoe no fierder?

Neffens Maarsingh is der mar ien oplossing foar dit probleem. It jild wat fan de soarchfersekerders komt, moat oars regele wurde. Op dit stuit bepaalt in soarchfersekerder yn it foar hoefolle jild se útjouwe oan behannelingen binnen in praktyk en lizze dat fêst yn in kontrakt. Mar as it dan ûnferwachte folle drokker wurdt yn de praktyk of der komme minsken wêrby de problemen net samar oplost binne, dan komme je oer dit bedrach hinne. Dat is wat der no bart yn de praktyk fan Maarsingh.