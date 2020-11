Needgjalp Teater Snits en it Bolwurk: “Wurd ús freon!”

Earder kloppen it Bolwurk en Teäter Snits al foar stipe oan by de polityk en it bedriuwslibben. Dat hat aardich wat jild opsmiten, mar noch net genôch om wissichheid foar de takomst te hawwen. "We hebben gewoon nog veel onzekere factoren. Zo weten we nog niet zeker of we dinsdag bericht krijgen dat we weer open mogen", sa seit direkteur Wiebren Buma. "En als we weer open mogen, voor hoeveel mensen zal dat dan zijn?"

Unwisse takomst

De teäters moasten lykas musea en biblioteken oardel wike lyn de doarren wer slute foar it publyk. De strangere maatregels yn ferbân mei corona soene yn elts gefal foar twa wiken jilde. It liket der op dat se ein dizze wike wer iepen meie. Buma: "Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat er dan weer dertig mensen naar een voorstelling of optreden mogen komen kijken. Bovendien mag de horeca niet open zijn, dus de inkomsten blijven ontzettend laag."