Dútslân makket coronakampanje mei humor | Thúswurkjen fergruttet kâns op in burn-out

Goed 60 prosint fan de heiten en memmen makket him soargen oer de gefolgen fan de coronakrisis op de ûntwikkeling fan harren bern. Se meitsje harren benammen soargen oer it risiko dat bern in ûnderwiisachterstân oprinne. Goed 40 prosint is benaud dat harren bern te folle achter de game pc, laptop of tablet sitte, wat ten koste giet fan harren sosjale feardigheden. Dit docht bliken út ûndersyk fan Terre des Hommes. Der moat mear omtinken komme foar kwetsbere bern, fynt de organisaasje. Terre des Hommes wol dêrom dat de beskerming fan bern in spearpunt wurdt yn de corona-oanpak.