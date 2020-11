Coronanijs fan 16 novimber: 119 nije Fryske coronabesmettingen

It tal coronaboetes dat sûnt it begjin fan de twadde lockdown útdield is, is hurd omheech gien. Dat seit plysjesjef Willem Woelders moandei by Radio 1. Sûnt heal oktober binne der lanlik sjoen hast fiiftûzen coronaboetes útdield. Alle wiken naam it tal bekeurings ta.

Neffens Woelders betsjut dit lykwols net dat hieltyd mear minsken har minder oan de maatregels hâlde. Neffens him giet it om in lytse groep fan de befolking dy't de maatregels sêd is, en him ferset mei feesten en demonstraasjes.