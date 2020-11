Bowlingbanen stean op omfallen | Ekstra jild foar skoallen

De bowlingbaansektor hat it dreech troch de coronamaatregelen. Dat seit foarsitter Frits van Dijk fan de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers tsjin Hart van Nederland. De branche hopet op fersoepelingen, sadat se wer iten en drinken oan klanten ferkeapje meie.

Op dit stuit meie de banen wol iepen wêze, mar moatte klanten harren eigen iten en drinken meinimme. "Klanten kopen hun drinken daarom bij een snackbar naast de bowling. Daar mogen ze vanwege de maatregelen juist weer niet binnen zitten. Het is van de ratten besnuffeld."

Der moat gau wat barre, fynt Van Dijk. "We hebben steun nodig. We zijn al acht maanden bezig om die te krijgen. Het ambtenarenapparaat is heel traag, daar zit geen beweging in. Als ik deze week dan zie dat er in een paar dagen tijd 40 tot 50 miljoen wordt vrijgemaakt voor een steunpakket in de vuurwerkbranche, dan ontplof ik zowat."