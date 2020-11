119 nije Fryske coronabesmettingen | 3 stjergefallen yn Fryslân

It coronafaksin dat makke wurdt troch it Amerikaanske bedriuw Moderna, is neffens de meast resinte ûndersyksresultaten foar 94,5 prosint effektyf tsjin it coronafirus. Dat makket de farmaseut moandeitemiddei sels bekend.

Yntusken warskôget de WHO dat in faksin allinnich, net genôch wêze sil om de pandemy in halt ta te roppen. Direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus fan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) seit dat de oanfier fan it faksin yn earste ynstânsje beheind wêze sil, wêrby't "gezondheidswerkers, ouderen en andere risicogroepen de prioriteit moeten krijgen. Dat zal hopelijk het aantal sterfgevallen verminderen en de gezondheidsstelsels in staat stellen het aan te kunnen".

Mar, warskôge hy, "dan heeft het virus nog steeds veel bewegingsruimte. De monitoring zal moeten doorgaan, mensen moeten nog getest, geïsoleerd en verzorgd worden, contacten moeten nog steeds getraceerd worden."