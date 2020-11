Kamp-Cambuur wiis mei oerwinning op konkurrint: "Alles wat we deden viel goed"

Om't haadtrainer Henk de Jong nei de wedstriid mei gryp nei hús tagien is, stie assistint-trainer Pascal Bosschaart de media te wurd. "We hebben Henk na de wedstrijd naar huis gestuurd. Het mandje in en morgen weer fit", is Bosschaart koart oer de situaasje fan De Jong. Oer de wedstriid is er tefreden. "We speelden vandaag bijna perfect. Al sinds vorig seizoen hebben we deze lijn te pakken. Vorige week verloren we de wedstrijd net, nu win je hem."

"Alles wat we deden viel goed, maar dat dwongen we ook af met goede druk naar voren en voetbal van achteruit. Ze waren gehavend, maar dat mag geen excuus zijn. Wij speelden echt mooi voetbal. Dit zijn wedstrijden waarvan je wilt dat er mensen in het stadion zitten, op tv beleef je het toch anders dan in het stadion."

Almere City kaam eins nea echt yn de wedstriid. "Wij speelden heel goed in de discipline, lazen de wedstrijd goed en creëerden van daaruit onze kansen. Dan wordt het 7-1 en wil je door naar meer, maar we kunnen toch trots zijn op het Cambuur van vandaag. Het belangrijkst is dat we al 1,5 jaar goed spelen en een goed gevoel hebben over de wedstrijden. Dit was een avond waarop we het niveau haalden waarop we graag willen zitten."