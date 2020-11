Frysk anty-rasismeburo Tûmba lansearret de Minskerjochteflagge

Tûmba-direkteur Mirka Antolovic kaam op it idee fan de flagge nei oanlieding fan de diskusje yn de Fryske steaten oer de reinbôgeflagge. Dy hinget der no wol, mar dat kealle swier omdat in mearderheid yn de steaten fan miening wie dat de provinsje der foar álle minsken is. Mirka Antolovic: "Ik dacht: als de provincie er echt voor álle mensen is, kan dat getoond worden door op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, de mensenrechtenvlag te hijsen. En toen kwam ik er achter dat er helemaal niet zo'n vlag is!".

Untwerp

By Tûmba is doe in idee makke foar sa'n flagge en de Ljouwerter ûntwerper Menno de Boer hat doe in definityf ûntwerp makke. De flagge is in symboal foar de lykweardigens fan alle minsken op ús ierde. It is in posityf teken yn in tiid fan polarisaasje, sa seit Mirka Antolovic.

De minskerjochteflagge is in kleurige flagge: boppeyn it blau fan de loft, de ûnderkant grien fan de ierde en dêrtusken in giele wokkel dy't it DNA fan de minsken ferbyldet. It idee dêrefter is dat alle minsken DNA ha en troch dat DNA der allegearre ferskillend útsjogge.