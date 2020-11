Skuldbelidenis yn Drachtster tsjerke foar hâlding yn de oarloch: "We zijn nalatig geweest"

By de tsjinst wiene ek kommissaris fan de Kening Arno Brok en deputearre Sietske Poepjes. Neffens Brok is it wichtich dat elkenien stil stiet by it ferline. "Dêr moatte we fan leare, want ek hjoed sjogge dat it antysemitisme tanimt, ek yn ús lân. Dan sjogge we gewoan wer in werhelling fan de skiednis".

Nea ferjitte

Brok fynt it in goeie saak dat de tsjerken skuld erkenne, al wit hy ek dat krekt út de grifformearde tsjerke wei in soad ferset wie tsjin de besetter. "Der hawwe in soad minsken west dy't goeie dingen dien hawwe, mar wy moatte earlik sjen nei wat der ferkeard gien is".

De oarloch is al mear as 75 jier lyn. "Dochs komt dit net te let. Better let as net". Hy wiist dêrby op it grutte drama fan de seis miljoen Joden dy't fermoarde binne. Fan de 800 Fryske Joaden hawwe mear as 600 de oarloch net oerlibbe. "Dat meie we nea ferjitte".