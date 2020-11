Riedslid Caroline de Groot fan Warten op Twadde Keamer-list Partij voor de Dieren

De Groot wie earder wurksum as offisier fan justysje en hat sûnt goed tsien jier in Bed & Breakfast. Se is de iennige ynwenner fan Fryslân op de list.

Esther Ouwehand fan Leiden is listlûker by de kommende ferkiezingen. Sy is op dit stuit ek de fraksjefoarsitter fan de partij yn de Twadde Keamer.