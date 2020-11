Coronanijs fan 15 novimber: 70 nije besmettingen fêststeld | Nei twa wiken wer Catshûs-oerlis

It oerlis yn it Catshûs wêr't in grut part fan de ministers byinoar wie foar oerlis oer de coronakrisis is ôfrûn. Dat meldt de NOS. Der is net bekend makke wat it oerlis oplevere hat.

Tiisdeitejûn jouwe premier Rutte en minister De Jong in parsekonferinsje oer de mooglike nije besluten. In dei letter komt it maatregelspakket dat foar twa wiken oankundige wie te ferfallen. Dat betsjut ûnder mear dat musea, biblioteken, bioskopen en teäters wer iepen meie.